Німці навчилися знищувати ВІЛ в заражених клітинах

Німецькі учені розробили і успішно випробували принципово нову тактику боротьби з ВІЛ-інфекцією. Синтезований ними ензим здатний виявляти і знищувати гени вірусу, вбудовані в ДНК заражених кліток.

Використовувані на даний час методи антиретровірусної терапії перешкоджають розмноженню ВІЛ, але не можуть повністю знищити його. Інші, більш віддалені перспективи боротьби з ВІЛ-інфекцією пов`язані з розробкою препаратів і вакцин, що блокують проникнення вірусних частинок в клітину.

В той же час знищення вірусу у вже захоплених ним клітинах до останнього часу вважалося нездійсненним завданням. Річ у тому, що вірус, що вбудовується в ДНК клітин господаря, добре маскується і, до того ж, може тривалий час залишатися в «дрімаючому» стані, зберігаючи готовність приступити до активного розмноження у будь-який момент.

Синтезований німецькими дослідниками з дрезденського Інституту Макса Планка і Інституту експериментальної вірусології й імунології в Гамбурзі ензим під назвою Tre-рекомбіназа (Tre recombinase) здатний пізнавати ряд генів ВІЛ-1 у ДНК заражених кліток і модифікувати їх таким чином, що виробництво нових копій вірусу стає неможливим. Лабораторні експерименти показали, що ензим повністю очищає заражені ВІЛ культури людських клітин протягом трьох місяців.

Звіт про дослідження опублікований в журналі Science. Автор редакційної передмови до роботи Ален ЕНГЕЛЬМАН вважає, що розробка німецьких колег може привести в майбутньому до створення методів лікування, що дозволяють повністю очистити від ВІЛ-інфекції організм пацієнта. Німецькі дослідники мають намір продовжити роботу зі створення нових синтетичних ферментів, налаштованих на пізнання і знищення інших фрагментів генетичного коду ВІЛ.

Lenta.ru