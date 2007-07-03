На Черкащині з діагнозом “сальмонельоз” госпіталізовано 85 осіб

На Черкащині з діагнозом “сальмонельоз” вже госпіталізовано 85 осіб, які обідали в їдальні птахофабрики.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 2 липня до інфекційного відділення Канівської міської лікарні, з Канева та прилеглих сіл, з попереднім діагнозом “сальмонельоз” госпіталізовано ще 11 осіб, які 27 червня обідали в їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська" ВАТ "Миронівський хлібопродукт" (обідало близько 500 працівників птахофабрики).

Перебіг хвороби у постраждалих - середнього ступеня тяжкості. Продукти, які могли обумовити отруєння - омлет та котлета із свинини.

В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Черкаській області.