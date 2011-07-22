Україні не вистачає препаратів 2-го ряду для лікування туберкульозу

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» планує закупити сім препаратів другого ряду і безкоштовно забезпечити ними хворих на туберкульоз в рамках програми фонду «Зупинимо туберкульоз» за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

На сьогоднішній день два препарати зі списку - канаміцин і капреоміцин - не зареєстровані в країні. У той же час реєстрація закуповуваних препаратів в Україну, а також відповідність якості до вимог Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) є основною умовою Глобального фонду. Крім реєстрації, препарати повинні проходити процедури прекваліфікації ВООЗ та мати рекомендації від Зовнішньої групи експертної оцінки.

Існуючі іноземні виробники, схвалені ВООЗ, просто відмовляються реєструвати продукт в Україні: через невеликі обсяги закупівель в рамках програми ринок країни їм нецікавий. Виходом зі проблемного становища є проходження контролю якості українським виробником «Київмедпрепарат», який виявив бажання пройти прекваліфікацію ВООЗ, а також готовність інших виробників пройти всі необхідні процедури.

Закупівля двох зазначених препаратів планується через Комітет Зеленого Світла ВООЗ, який забезпечує занижені ціни. Однак відсутність препаратів, перебої з поставками, розбивка по партіях, нестабільна цінова політика є постійними перешкодами для співпраці з Комітетом. У такій ситуації вкрай важливо підтримувати вітчизняних виробників, з якими можна домовлятися про постійні ціни і безперебійне постачання.

Фонд «Розвиток України» закликає вітчизняних, а також міжнародних виробників підтримати проект «Зупинимо туберкульоз в Україні», пройти необхідні процедури і забезпечити країну препаратами другого ряду, без яких неможливо лікування найскладнішої форми туберкульозу.