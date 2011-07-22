Кубинські науковці презентували в Україні нові ліки від раку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я, презентація відбулася в рамках візиту делегації науково-дослідницького центру Республіки Куба, що триває з 16 по 23 липня.

Член кубинської делегації, майстер експериментальної фармакології Алексіс Діас ГАРСІЯ зазначив, що науковці центру в ході досліджень різних видів онкозахворювань, зокрема раку легень, молочної залози, меланоми, саркоми, зафіксували протипухлинну дію препарату "Vidatox", а також дійшли висновку, що він є більш сильним анальгетиком, ніж деякі синтетичні аналоги морфіну. Окрім того, було з`ясовано, що "Vidatox" впливає тільки на ракові клітини, не пошкоджуючи здорових, а всі можливі токсикологічні дослідження підтвердили відсутність у нього побічних дій.

У свою чергу президент Національної академії медичних наук Андрій СЕРДЮК, подякувавши кубинським науковцям за презентацію, поінформував їх, що аби потрапити на український ринок, новий препарат має пройти в Україні низку клінічних та доклінічних досліджень.

Також він зауважив, що згідно з нещодавно запровадженими МОЗ вимогами, кожен лікарський засіб, який імпортується в Україну, має бути вироблений на підприємствах з належною виробничою практикою. Підприємство-виробник фармацевтичної продукції має відповідати міжнародному стандарту GMP.

Українські науковці налаштовані на співпрацю і готові долучитися до вивчення та тестування препарату вітчизняними науковими медичними установами, зазначали в МОЗ.