Скасувано заборону на ввезення птиці з Франції

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України скасувала заборону на ввезення птиці з Франції, введену в січні 2011 р. через хворобу Ньюкасла на території Франції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держветфітослужби.

Повідомляється, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного протиепізоотичного бюро, на території Франції випадки хвороби Ньюкасла не реєструються.