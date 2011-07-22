Скасувано заборону на ввезення птиці з Франції
12:10, 22 липня 2011Країна
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Повідомляє Держветфітослужба
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України скасувала заборону на ввезення птиці з Франції, введену в січні 2011 р. через хворобу Ньюкасла на території Франції.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держветфітослужби.
Повідомляється, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного протиепізоотичного бюро, на території Франції випадки хвороби Ньюкасла не реєструються.
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