В Україні - сезонна міграція каракуртів. Як уберегтися від небезпечного укусу

У Херсонській області - сезонна міграція каракуртів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області в регіоні в червні-липні почастішали випадки укусів каракуртами, що пов`язано з сезонною міграцією цього виду павуків.

Зокрема, в липні-серпні самки каракуртів відкладають яйця, переважно в городах, на посівах баштанних культур. Саме в зазначених місцях в основному і трапляються укуси каракуртів.

За даними Державної служби медицини катастроф УМНС у Херсонській області наприкінці червня поточного року від укусу павуків постраждали 6 жителів Каланчацького, Генічеського, Каховського та Горностаївського районів, які були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

За даними облСЕС, постраждалі від укусу каракуртів частіше потрапляють до лікарні у дуже важкому стані, з високим артеріальним тиском і алергічними реакціями організму. Спеціальна протикаракуртова сироватка не завжди доступна, тому, не пізніше 2 хвилин, радять фахівці, місце укусу треба припекти палаючої сірником, вогонь руйнує отруту. Рекомендується багато пити чаю, молока, марганцівки. У важких випадках, без відсутності медичної допомоги вже через 1-2 днів після укусу каракурта може наступити смерть. Тому в разі укусів комах, негайно звертайтеся до кваліфікованої медичної допомоги!

Фахівці МНС нагадують, що самка каракурта має величину 10-20 мм, а самець - 4-7 мм. У самця і самки тіло чорне, на черевці червоні плями, іноді з білим оздобленням навколо кожної плями.

На тварин і людину каракурт не нападає, якщо його не турбувати. Укуси самки можуть бути смертельними для людини. Самець же, маючи набагато менші розміри, небезпеки для людини не представляє, оскільки не може прокусити досить товсту шкіру. Отрута каракурта в 15 разів сильніша за отруту однієї з найстрашніших змій - гримучої змії.

Після укусу на шкірі з`являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Укус каракурта викликає психічну неврівноваженість. Людина відчуває пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, утруднення дихання.

Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур`яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки-каракурти поширені на Півдні України, біля Азовського моря. На Херсонщині каракурти знайдені на Кінбурнській косі, Солоноозерній ділянці, острові Джарилгач, узбережжі Лазурного та Залізного порту, а тепер зустрічається в Херсоні - в районі Таврійського житломасиву та Кіндійського мікрорайону.