Всеукраїнська мережа ЛЖВ закликає допомогти у ситуації із затриманням ліків для 5 тис. хворих на СНІД

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, закликає правоохоронні органи і митницю допомогти вирішити ситуацію із затриманням на Ягодинській митниці вантажу з благодійною допомогою (препарат АЛУВІА (ALUVIA) для 5 тисяч українців, хворих на СНІД.

Про це повідомили УНІАН у Всеукраїнській мережі ЛЖВ.

«У прес-релізі Митної служби України з’явилося повідомлення про те, що цей вантаж «підлягає оплаті за кошти державного бюджету, - зауважив виконавчий директор Всеукраїнської мережі ЛЖВ Володимир КУРПІТА. - Це не відповідає дійсності. Ліки для ВІЛ-інфікованих були оплачені нашою організацією за кошти Глобального фонду та мали надійти в Український центр СНІДу як благодійна допомога. Жодного відношення до державних коштів дана поставка не має». Копія банківського підтвердження отриманих коштів постачальником від Всеукраїнської мережі ЛЖВ додається, зазначається у повідомленні.

«Ліки поставляються за трьохсторонніми умовами: мережа закуповує ліки за кошти міжнародних донорів (комерційні умови), далі на умовах благодійної допомоги безкоштовно передає Центру СНІДу», - роз’яснив спеціаліст відділу закупівель Всеукраїнської мережі ЛЖВ Сергій КОНДРАТЮК.

Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, звертає увагу на те, що, за інформацією виробника, лікарський засіб АЛУВІА (ALUVIA) повинен зберігатися за спеціальних температурних умов. У вантажному автомобілі він може перебувати не більше одного тижня з моменту відправлення, тобто до 25 липня. Після цієї дати виникає ризик псування цього препарату, від якого залежить життя 5 тисяч українців.

«Ми звертаємося до всіх правоохоронних органів та митних служб з проханням допомогти вирішити цю ситуацію, адже від цього сьогодні залежать життя тисяч українців, - закликав голова координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ Володимир ЖОВТЯК. - Ми сподіваємося на розуміння з боку держави та допомогу у вирішенні проблем, що виникли. Зі свого боку ми відкриті до співпраці та готові надати всі необхідні документи для підтвердження законності вантажу. Наша організація тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я, щоб не допустити переривання лікування для ВІЛ-інфікованих у зв’язку із затримкою тендерних закупівель з боку держави. Для людей це питання життя і смерті».

Діяльність мережі щороку перевіряється міжнародними аудиторськими компаніями, такими як PriceWaterhouseCoopers, українськими правоохоронними органами і Податковою службою, які за 10 років діяльності організації не знайшли жодного випадку протиправних дій. Організація працює відкрито та прозоро, відповідно до всіх міжнародних стандартів та національного законодавства України, наголошують у Всеукраїнській мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба спільно з СБУ порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу за фактом незаконного ввезення в Україну майже 5,5 тонн ліків на суму понад 15 млн. грн.

За даними прес-служби Держмитслужби, спільна перевірка показала, що вантаж препаратів, що використовуються для лікування ВІЛ/СНІД, насправді був гуманітарною допомогою, тобто був відправлений в Україну безоплатно. Однак до митного оформлення було подано документи, відповідно до яких поставка товару підлягає оплаті за кошти державного бюджету. Лікарські засоби імпортувались з Європи на адресу одного з українських медичних закладів.

За словами директора Департаменту з питань адміністрування митних платежів Віталія ЗВАРИЧА, «Держмитслужба провела аналіз зовнішньоекономічної діяльності цього закладу протягом 2009-2011 років. За результатами аналізу з’ясовано, що протягом майже усього 2009 року цей центр ввозив лікарські засоби в якості гуманітарної допомоги. Тобто безкоштовно. Однак, починаючи з листопада 2009 року такі вантажі почали завозитися в якості комерційних товарів. Тобто оплачуватися за кошти державного бюджету України. При цьому і під час завезення безкоштовно, і як комерційних вантажів однаковими були номенклатура ліків, країна виробництва, країна походження і учасник ЗЕД. І за період з листопада 2009 і по квітень 2011 року ці ліки вже обійшлися українському бюджету майже у 30 мільйонів гривень». Фактично за медикаменти, які безкоштовно передавалися Україні, сплачувалися кошти з держбюджету посереднику, який не мав жодного відношення до даної поставки.