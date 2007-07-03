Народилася перша дитина із замороженої яйцеклітини

У Канаді народилася перша дитина із незрілої яйцеклітини, доведеної до дозрівання у лабораторних умовах. За словами канадських дослідників, наразі вони спостерігають ще за трьома пацієнтками, що завагітніли за допомогою аналогічної процедури.

Це перші описані випадки успішного запліднення яйцеклітин, що дозріли in vitro. Звіт про дослідження представлений на конференції з проблем штучного запліднення, що проходить у Ліоні.

Зазвичай для екстракорпорального запліднення (ЭКО) використовуються яйцеклітини, витягнуті з яєчників перед початком овуляції. При цьому жінки-донори змушені приймати гормональні препарати, що стимулюють овуляцію, використання яких може призвести до серйозних побічних ефектів.

До заморозку яйцеклітин для ЭКО часто вдаються пацієнтки з онкологічними захворюваннями, яким загрожує безпліддя після хіміотерапії. Водночас при деяких формах раку гормональні стимулятори овуляції можуть прискорити ріст пухлини і підвищити імовірність утворення метастазів. Відстрочка початку хіміотерапії для збереження яйцеклітин також може збільшити ризик несприятливого результату лікування.

Утім, як вказують дослідники з канадського університету Макгілла, жінки з онкологічними захворюванням до їхнього дослідження не залучалися. Усі учасниці експерименту страждали полікістозом яєчників - захворюванням, за якого яйцеклітини, що дозрівають, не виходять з фолікулів і перероджуються на кісти. За такої патології стимуляція яєчників часто виявляється неефективною, тому дозрівання яйцеклітини в лабораторії залишається для пацієнтки єдиною можливістю завагітніти .

З 20 учасниць, яким були імплантовані запліднені яйцеклітини, завагітніти змогли тільки чотири. Одна з цих жінок уже народила здорову дитину, троє інших як і раніше залишаються під спостереженням.

За словами представника Британського суспільства штучного запліднення Лоуренса Шоу, високий відсоток невдалих наслідків говорить про те, що новий спосіб запліднення вимагає більшої кількості спроб і більшої витрати ембріонів. Проте, думає Шоу, нова техніка штучного запліднення може виявитися найкращою в тих випадках, коли стандартна процедура ЭКО неможлива або пов’язана з підвищеним ризиком ускладнень.

Lenta.ru