МОЗ готує низку законопроектів для впровадження системних реформ у галузі

Міністерство охорони здоров`я готує низку законопроектів для впровадження системних реформ у медичній галузі.

Про це заявив сьогодні під час спільного засідання колегії МОЗ та робочої групи за напрямом «Реформа медичного обслуговування» Комітету з економічних реформ у Хмільнику Вінницької області на тему: «Практичні кроки оптимізації медичного обслуговування у пілотних регіонах за підсумками діяльності у першому півріччі 2011 року» міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема міністр проінформував, що МОЗ готує три законопроекти: про створення системи єдиної екстреної медичної допомоги, про особливості діяльності лікувального закладу та про соціально-медичне страхування.

О.АНІЩЕНКО привернув увагу учасників колегії до пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги та екстреної не лише у пілотних областях, а й на всіх адміністративних територіях держави, адже на сьогодні після внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я України для цього є всі підстави.

Звертаючись до представників регіонів, О.АНІЩЕНКО підкреслив, що необхідно проводити послідовну роботу зі створення Центрів первинної (медико-санітарної) допомоги. Для цього, на його думку, необхідно закінчити передачу ФАПів, сільських лікарських амбулаторій на районний рівень, провести з органами місцевої влади підготовчу роботу по відкриттю таких центрів.

Він подякував усім, хто брав участь у створенні двох базових законопроектів "Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я України" і "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", які були прийняті 7 липня Верховною Радою України.

«Це наші спільні досягнення, тому я хочу подякувати всім, хто приймав участь у розробці цих законопроектів та супроводжував їх на всіх етапах погоджень і підготовці до прийняття», - зазначив міністр.