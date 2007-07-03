Львівські медики хочуть гелікоптер

До 2012 року лікарі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сподіваються отримати спеціалізований медичний вертоліт.

"Щодоби отримуємо чотири-п’ять викликів, часом просто не встигаємо потрапити на всі. Треба бути, скажімо, у Бродах і в іншому кінці області, у Турці, а в нас лише один реанімобіль, - розповідає Богдан ЕЛЬЯШЕВСЬКИЙ, головний лікар центру медицини катастроф. - Щоб терміново транспортувати важкохворих із райлікарень до Львова, потрібен гелікоптер. В Івано-Франківську, наприклад, під час ралі сталася аварія. Автогонщика доправили вертольотом у київський шпиталь і врятували. Наразі домовилися з Бродами - там є гелікоптер для обслуговування нафтопроводу. На щастя, скористатися ним ще не доводилося".

Лікарі екстреної медичної допомоги співпрацюють із керівництвом обласного управління МНС. Співробітники останнього попросили губернатора Львівщини Петра ОЛІЙНИКА придбати спеціалізований гелікоптер для медиків. Утримувати власний вертоліт центр медицини катастроф не може. В облуправлінні охорони здоров’я йому обіцяють передати ще один реанімобіль та бригаду з чотирьох лікарів реанімаційних відділень і карет ”швидкої”.

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