Вінницький міськвиконком виділив кошти на закупівлю медобладнання

Виконавчий комітет Вінницької міської ради виділив 7,5 млн. грн. на закупівлю ангіографа для міського Центру діагностики та лікування серцево-судинної патології. Про це кореспонденту УНІАН повідомив мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

За його словами, відповідне рішення прийняли депутати Вінницької міської ради, згідно з яким ці кошти виділяються з фонду соціально-економічного розвитку міста.

В.ГРОЙСМАН зазначив, що кошти в сумі 7,5 млн. грн. будуть виділені управлінню охорони здоров`я міської ради для придбання медичного обладнання для кардіохірургічного відділення Вінницької міської клінічної лікарні №1.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька міська рада у 2007 році планує створити у місті Центр діагностики й лікування серцево-судинної патології. Будівництво центру обійдеться в 20 млн. грн., з яких понад 50% становитимуть спонсорські й благодійні внески.