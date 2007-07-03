Полтавчанам заборонили купатися

На всіх пляжах Полтави і на 27 необладнаних пляжах Полтавської області Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція заборонила купання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила завідуюча відділом гігієни Полтавської обласної СЕС Оксана ГАЛАГАН.

За її даними, вода в річках не відповідає санітарним нормам, де спостерігається високий рівень бактеріологічного забруднення. Крім того, пляжі знаходяться в незадовільному стані; не мають паспортів і документів для цільового використання, а також не обладнані необхідними плавзасобами.

За даними облСЕС, протягом 10 останніх років на пляжі не завозився пісок, не проводилася рекультивація земель.

Зараз пляжі в області працюють тільки в містах Комсомольськ, Кременчук, Великобагачанському, Диканьському, Зіньківському, Кобеляцькому, Козельщинському, Лубенському, Миргородському, Оржицькому і Чутівському районах.