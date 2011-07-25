«Феофанія» має зберегти привілейований статус – міністр

Клінічна лікарня «Феофанія» має зберегти привілейований статус у системі охорони здоров`я.

Таку думку міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО висловив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 27 від 22 липня - 13 серпня 2011 р .).

«Я вважаю, що лікарня у Феофанії має бути у загальній системі охорони здоров`я, але все одно мати привілейований статус. Як науково-організаційний центр або як, скажімо, клініка при університеті», - сказав міністр.

При цьому О.АНІЩЕНКО відзначив, що вже сьогодні лікувальний комплекс став більш доступним для пересічних громадян.

«Вже сьогодні туди направляють багато пацієнтів. Звичайно, не всіх, не масово — всю країну там прийняти не зможуть. Проте всіх пацієнтів там лікують безкоштовно», - сказав міністр, відзначивши при цьому, що підвищений інтерес до даної клініки «виникає через нашу бідність».

