Україна закликає європейські країни посилити протидію тероризмові

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що терористичні атаки в Норвегії не мають виправдання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за словами міністра, українське головування в Комітеті міністрів Ради Європи рішуче засуджує терористичні атаки в Норвегії.

"Такі огидні атаки не мають виправдання. Ці варварські акти не можуть розглядатися інакше, як прямий виклик сім`ї народів Ради Європи через їх очевидну загрозу для загальноєвропейських демократичних цінностей", - вважає К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що головування в Комітеті міністрів Ради Європи знову підтверджує тверду рішучість боротися проти усіх форм тероризму і екстремізму.

К.ГРИЩЕНКО також підкреслив, що українське головування також закликає держави-члени Ради Європи активізувати зусилля щодо запобігання та протидії тероризму і екстремізму шляхом зміцнення співпраці та повної реалізації відповідних конвенцій міжнародних інституцій.

Як повідомляв УНІАН, в результаті стрілянини у п`ятницю на острові Утейя в Норвегії загинуло 86 чоловік. Перед цим в центрі Осло стався вибух, що забрав життя ще 7 осіб.