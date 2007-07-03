У 46 госпіталізованих підтверджено діагноз “сальмонельоз”

14:49, 03 липня 2007
Країна
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Захворювання пов’язують із вживанням страв...

У 46 госпіталізованих працівників ЗАТ "Птахофабрика Миронівська", які отруїлися в їдальні підприємства, підтверджено діагноз “сальмонельоз”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на сьогоднішній ранок в інфекційному відділенні Канівської центральної районної лікарні Черкаської області проходить лікування 85 осіб. Перебіг захворювання: у 74 хворих - середньої тяжкості, в 11 - легкої. Усі хворі – працівники птахофабрики, вони пов’язують своє захворювання з вживанням 27 червня страв, виготовлених у їдальні підприємства.

За результатами бактеріологічних досліджень від 46 хворих, а також з двох змивів (з ножа для розрізування омлету і тарілки) виділена сальмонела групи Д. Лабораторні дослідження продовжуються.

Роботу їдальні призупинено. На місці події працюють 18 бригад фахівців лікувально-профілактичної мережі, обласної СЕС, обласного управління охорони здоров’я та МОЗ. Обстежені усі працівники їдальні, хворі та контактні з ними особи, а також працівники підприємства, які харчувалися в цей день у їдальні. Здійснюються подвірні обходи.

Проведення протиепідемічних заходів продовжується. Ситуацію контролює перший заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ.

 

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