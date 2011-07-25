Федерація глухих починає ЧС із спортивного орієнтування

Вперше за роки незалежності України з 25 по 30 липня у Черкасах відбудеться Чемпіонат світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з вадами слуху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, право проведення чемпіонату Спортивна федерація глухих виборола серед багатьох інших кран-членів Міжнародного спортивного комітету глухих у 2009 році, під час проведення ХХІ літніх Дефлімпійських ігор у Тайвані.

Перший Чемпіонат світу зі спортивного орієнтування проходив в Угорщині у 2006 році.

Протягом п`яти днів спортсмени змагатимуться у мальовничому міському парку «Перемоги» та лісових масивах сіл Геронимівка і Мошни Черкаської області.

У змаганнях візьмуть участь 99 учасників із 15 країн: України, Австралії, Австрії, Тайваню, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Латвії, Литви, США та Росії.

Національна збірна команда зі спортивного орієнтування представлена 13 спортсменами: 7 чоловіками та 6 жінками.