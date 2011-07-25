Гранатовий сік - найкорисніший продукт

12:10, 25 липня 2011
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Меню довгожителів

Журнал Forbes опублікував список найкорисніших для здоров`я людини продуктів незалежно від країни походження, кулінарної традиції або лікувальної дієти.

До таких продуктів зараховані ягоди, горіхи і боби, які входять в меню всіх довгожителів, пише medfun.ru.

Одним з найкорисніших продуктів названий гранатовий сік, який нормалізує кров`яний тиск і допомагає боротися з онкологічними захворюваннями. Крім того, гранатовий сік підвищує потенцію.

М`ясо також є обов`язковим продуктом для людського організму.

Лідируючі позиції займають свіже молоко і яйця, лосось, всі види капусти, яблука, цибуля і часник. Не можна забувати і про цілющі властивості зеленого чаю.

Всі перераховані продукти для збереження їх цілющих властивостей потрібно вживати сирими або мінімально піддавати обробці, вважає Forbes.

focus.ua

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