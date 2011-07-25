СЕС не забезпечила дієвий нагляд у дитячих оздоровчих закладах

У переважній більшості областей України органи санітарно-епідемічної служби не забезпечили дієвий нагляд за додержанням санітарних норм у дитячих оздоровчих закладах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відомством проведено перевірки додержання прав дітей на безпечні умови оздоровлення та відпочинку.

Результати прокурорських перевірок засвідчили про поширеність порушень в діяльності органів СЕС. Зокрема, послаблено нагляд за дотриманням санітарного законодавства органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами при організації оздоровлення дітей. Належно не контролюється режим зберігання, реалізації, якості, безпечності продуктів харчування в дитячих оздоровчих закладах. Не вживається дієвих заходів до усунення причин та умов, що сприяють порушенням санітарних норм.

Як наслідок, лише упродовж липня 2011 року зареєстровано масові харчові отруєння дітей під час оздоровлення та відпочинку. Зокрема із дитячого оздоровчого табору «Альбатрос» м. Севастополя з гострою кишковою інфекцією до лікарні госпіталізовано 74 дитини, зі спортивного табору «Колос» у Чернігівській області – 21 дитину. До Запорізької обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 18 дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі «Салют». Причому у день захворювання там відбулася перевірка органів СЕС, яка порушень не виявила. За даними фактами прокурорами порушено кримінальні справи, винні службові особи контролюючих органів притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Незважаючи на поширення таких випадків, СЕС не виявлялися суттєвих порушень у діяльності оздоровчих закладів. Натомість у ЗМІ повідомлялося про призупинення діяльності 22 дитячих оздоровниць. Прокурорські перевірки засвідчили, що більшість постанов про тимчасове закриття формальні, фактично дитячі табори продовжували роботу. Зокрема, Андрушівською СЕС Житомирської області 14 липня винесено постанову про тимчасове призупинення на дві години діяльності харчоблоку КП ДОЗ «Чайка» для проведення генерального прибирання.

У переважній більшості областей СЕС не забезпечено дієвий нагляд за додержанням санітарних норм у дитячих оздоровчих закладах.

Зокрема постановою головного санітарного лікаря м. Ірпінь Київської області від 30 травня заборонено приймати дітей понад установлену потужність ДОТ «Дубки» (70 осіб). Незважаючи на це, у зазначеному закладі дотепер щозміни оздоровлюється понад 100 дітей, що створює загрозу для їх життя і здоров`я. Про вказане тривале порушення відомо районній та Київській обласній СЕС. Водночас дієві заходи щодо усунення порушень закону ними не вживались, інформації до правоохоронних органів не направлялись. За даним фактом прокуратурою Київської області 20 липня внесено подання головному санітарному лікарю області.

Подібні порушення в діяльності органів СЕС виявлено прокурорами в АР Крим, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській Тернопільській, Одеській, Херсонській, Чернігівській областях, м.Севастополі. На їх усунення головним санітарним лікарям внесені подання, де поставлено питання про відповідальність винних службових осіб.

Унаслідок неналежного санітарного нагляду дітей часто годують продуктами, які не відповідають вимогам санітарних правил, без супровідних документів щодо їх якості та безпеки.

Так, за порушення санітарних норм СЕС Ленінського району м.Севастополя тимчасово заборонено експлуатацію та оборот харчових продуктів продовольчого складу товариства, з якого постачались товари в табір «Альбатрос». Водночас без усунення порушень головним лікарем СЕС прийнято рішення про відновлення діяльності зазначеного підприємства. Незаконне рішення опротестувала прокуратура Севастополя, стосовно головного лікаря районної СЕС порушено дисциплінарне провадження.

Усього впродовж липня 2011 року прокурорами порушено 7 кримінальних справ, на їх вимогу до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 20 службових осіб органів санітарно-епідеміологічної служби. Генеральною прокуратурою України 22 липня порушено дисциплінарне провадження стосовно заступника головного санітарного лікаря Центральної СЕС МОЗ України. Про стан додержання законодавства у цій сфері проінформовано Президента України.

Питання реалізації прав дітей на оздоровлення та відпочинок перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.