В Києві відкрився факультет з підготовки лікарів для сфери фізкультури і спорту

На базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та Національного університету фізичного виховання і спорту України створено спільний факультет з підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту. Про це сьогодні було повідомлено на прес-конференції в Національному університеті фізвиховання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене за результатами експерименту з підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту, який проходив впродовж 2001–2007 років. У проекті брали участь 12 студентів, які навчались 4 роки в Національному університеті фізвиховання та 1,5 року в Національному медуніверситеті і отримали дипломи за спеціальністю “Лікарська справа”.

Як стверджує завідуюча кафедри Спортивної медицини професор Лариса ШАКЛІНА, усі студенти на випускних іспитах в Національному медичному університеті зарекомендували себе як спеціалісти. Крім того, вона зазначила, що під час навчання студенти проходили всі клінічні види практики, і на сьогодні мають запрошення для подальшого працевлаштування.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ на зустрічі з випускниками експериментальної навчальної групи наголосив, що міністерство надає великого значення спортивним лікарям, оскільки зараз країна відчуває їх дефіцит. Також він додав, що хотів би бачити спортивних лікарів рушійною силою в розвитку програми оздоровлення населення, концепція якої вже розробляється.