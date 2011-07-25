Як проводять вільний час українські студенти

Студенти віддають перевагу проводити вільний час у товаристві друзів, книг або комп`ютеру.

Про це свідчать результати річної програми міжнародних соціологічних досліджень Інституту Горшеніна «Студенти – образ майбутнього», передані агентству УНІАН

Зокрема, згідно із дослідженням, проведеним в Польщі, Україні, Росії і Казахстані, більшість студентів у вільний час вважає за краще зустрічатися з друзями (Польща – 83,5%, Україна і Росія – по 79,9%, Казахстан – 59,6%).

Польські студенти також полюбляють на дозвіллі слухати музику (63,8%) і читати книги, газети, журнали (56,2%), а молодь Казахстану вважає за краще займатися домашніми справами (54,6%) і читанням книг, газет, журналів (46,4%).

При цьому більш як половина російських і українських студентів витрачають вільний час на комп`ютерні ігри та Інтернет (Росія – 57,5%, Україна – 51%), також половина росіян проводить вільний час, займаючись домашніми справами (52,5%), а половина українців (50,4%) – слухаючи музику.

Коментуючи результати дослідження, директор Інституту філософії НАН України, доктор філософських наук Мирослав ПОПОВИЧ відзначив, що, незважаючи ні на що, особисте спілкування залишається основою культурного світу. «Що мене радує і всіх об`єднує – найбезперечніше захоплення молоді – спільне проведення часу. Всі поголовно, однаковою мірою, у нас і на Заході люблять спілкуватися», - відзначив він.

М.ПОПОВИЧ звернув увагу, що спілкування в Інтернеті – це зараз чи не основний канал спілкування і проведення часу.

«А ось далі йде читання. Читання виявилося дуже стійким елементом проведення часу молодих людей, щоправда, найцікавіше полягає у тому, що вони читають: журнальчики типу «Плейбой», детективи або серйозну літературу», - відзначив експерт.

Він також звернув увагу на те, що дуже багато молодих людей люблять слухати музику – і в Україні, і в Польщі. «Де вони слухають музику? Тут дуже цікаві речі. Наші слухають радіо на кухні, європеєць і американець – у машині, і тому сам по собі факт, що інформація надходить через телебачення і головним чином через радіо, по-різному звучить у різних країнах», - сказав М.ПОПОВИЧ.

На його думку, за способом життя українська молодь поводиться так само, як і молодь західних сусідів України. «Можна сказати, що весь культурний світ зміщуватиметься кудись у бік Інтернету, але водночас основою залишиться особисте спілкування», - зазначив учений.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року.

Всього, згідно з випадковою вибіркою, бути опитано 5 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.