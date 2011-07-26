Ліків для хворих на СНІД вистачить до жовтня-листопада 2011р.

Залишків препаратів для лікування хворих на СНІД у регіонах вистачить до жовтня-листопада 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО поінформував представників Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ).

"Ми працюємо в одному полі і з однією метою - забезпечити хворих на СНІД адекватним якісним лікуванням. Медики самотужки не зможуть вирішити питання профілактики ВІЛ-інфікування та надання комплексної допомоги хворим на СНІД, ми можемо вирішити проблему лише спільними зусиллями", - підкреслив міністр.

О.АНІЩЕНКО подякував представниками Всеукраїнської мережі ЛЖВ за позапланову закупівлю дитячих форм антиретровірусних препаратів на суму понад 1,2 млн. грн.

Міністр проінформував представників Мережі про наявність залишків препаратів для лікування хворих на СНІД у регіонах до жовтня-листопада 2011 року. Окрім того, щоб не переривати лікування, Міністерство проводить перерозподіл препаратів між регіонами, але на сьогодні проблемним залишається питання забезпечення ліками нововиявлених хворих, фінансування лікування яких не було передбачено у державному бюджеті. Міністерство має намір вирішити це питання за рахунок економії коштів при проведенні тендерів, а також планує звертатися до уряду з проханням виділити додаткові кошти.

"Ми розуміємо і підтримуємо заходи МОЗ щодо наведення порядку з державними закупівлями ліків, - зазначив голова Координаційної Ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ Володимир ЖОВТЯК. - Перехідний період завжди важкий, тому Мережа готова надати усіляку підтримку Міністерству для забезпечення хворих на СНІД якісними ліками".

Під час зустрічі була досягнута домовленість щодо включення представників Всеукраїнської мережі ЛЖВ до складу робочої групи з перегляду номенклатури (найменування препаратів, що закуповуються у рамках державної програми) та розробки технічного завдання. З огляду на необхідність прискорити проведення торгів та здійснення закупки препаратів було прийнято рішення завершити перегляд номенклатури та розробку технічного завдання до 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання «Дзеркало тижня. Україна» писало, що у зв`язку з переділом ринку медичних тендерних закупівель, МОЗ за шість місяців поточного року не закупив жодної упаковки медпрепаратів.