Україні й надалі загрожує поширення мультирезистентного туберкульозу

Представники фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» та Міжнародної журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів» попереджає про загрозу розповсюдження в Україні мультирезистентного туберкульозу через нестачу протитуберкульозних ліків.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління фундації "Громадський рух "Українці проти туберкульозу" Віталій РУДЕНКО, що останніми роками в країні склалася незадовільна система з фінансуванням з державного бюджету протитуберкульозних заходів.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я України за півроку не придбало жодної упаковки протитуберкульозних препаратів.

«На сьогодні реальна потреба закупівлі протитуберкульозних ліків складає близько 170 мільйонів гривень без урахувань витрат на вакцини. Тендери по державним закупівлям розпочалися лише 17 травня і тривали до 14 липня. За цей період було оголошено 240 тендерів на закупівлю ліків, з них відмінено 121, перенесено на невизначений термін більш як 50. Загальний обсяг централізованих державних закупівель лікарських препаратів і вакцин складає півтора мільярда гривень з урахуванням регіональних закупівель – ця сума підтягується до 3,5 мільярда гривень», - наголосив В.РУДЕНКО.

Посилаючись на публікації у пресі, він заявив, що «фактично оплата і поставка ліків не відбулася».

В.РУДЕНКО також підкреслив, якщо «з централізованими державними закупівлями цього року ситуація хоча і невизначена, але прозора для громадськості, то з регіональними закупівлями та терміном їх реалізації взагалі не має визначеності».

В.РУДЕНКО наголосив, що, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, у кожній країні має бути річний запас протитуберкульозних препаратів, а в Україні «за всі роки незалежності не було навіть і піврічного запасу всіх необхідних препаратів».

Водночас представники громадських організацій висловили занепокоєння у зв’язку зі збільшенням в Україні кількості хворих з мультирезистетною формою туберкульозу.

«Ускладнюється ситуація (з постачаннями ліків) ще й тим, що якщо перерва у прийомі протитуберкульозних ліків складає від 7 до 10 днів, то у мікобактерії, що вразила хворого, формується резистентність (стійкість) до цього конкретного препарату, і бактерія на цей препарат не реагує. І «звичайний» хворий на туберкульоз може набути мультирезистентну форму хворобу», - наголосив В.РУДЕНКО.

Учасники прес-конференції звернули увагу, що Україна лідирує в Європі за кількістю хворих на мультирезистетний туберкульоз.

За словами голови правління Міжнародної журналістської асоціації "Здоров`я без кордонів" Ігоря ГОРБАСЕНКА, нині в державі 21 тисяча хворих на мультирезистетний туберкульоз.

«Ці хворі серед нас. Ключове значення для боротьби з мультирезистетним туберкульозом має повноцінне забезпечення ліками першого і другого ряду, які у десятки разів дорожчі за ліки першого. Сама мультирезистетна форма розвивається при перериванні лікування препаратами першого ряду. Саме таким чином виникла ця форма у 2000 році. Ми не можемо допустити подальшого погіршення ситуації з мультирезистетними хворими та зростання їх кількості, погіршення епідемічної ситуації як для населення України, так і для гостей Євро-2012. Протитуберкульозні заходи мають стати пріоритетом для усіх органів влади», - підкреслив І.ГОРБАСЕНКО.

На прес-конференції також наголошувалося, що недофінансування заходів боротьби з туберкульозом може вкрай негативно вплинути на репутацію України, на рішення Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією про виділення нашій державі коштів на боротьбу з цими захворюваннями.

Довідка УНІАН. В Україні з 1995 року оголошено епідемію туберкульозу. За ці роки від туберкульозу померло близько 150 тис. осіб.

Щороку в Україні реєструється 30 тис. нових хворих на туберкульоз, 8 тисяч помирає.

ВООЗ поставила Україну на сьоме місце в Європі за поширеністю туберкульозу і на друге - за хіміорезистентною формою туберкульозу (найбільш небезпечною формою).