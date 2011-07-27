Україна буде повністю забезпечена вакцинами

Міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО прогнозує, що найближчим часом Україна буде повністю забезпечена необхідними вакцинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Це дозволить за рахунок закупівель на наступних торгах, які відбудуться в найближчі три тижні, повністю забезпечити вакцинальний комплекс, на відміну від двох попередніх років, вакцинами”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

Міністр висловив думку, що це має бути зроблено до листопада 2011 року. Водночас він зазначив, що єдиною проблемою є забезпечення вакцинами проти гепатиту В. Цими вакцинами Україна забезпечена лише на 60%.