Україна буде повністю забезпечена вакцинами
13:28, 27 липня 2011Країна
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Запевнив міністр
Міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО прогнозує, що найближчим часом Україна буде повністю забезпечена необхідними вакцинами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
“Це дозволить за рахунок закупівель на наступних торгах, які відбудуться в найближчі три тижні, повністю забезпечити вакцинальний комплекс, на відміну від двох попередніх років, вакцинами”, - сказав О.АНІЩЕНКО.
Міністр висловив думку, що це має бути зроблено до листопада 2011 року. Водночас він зазначив, що єдиною проблемою є забезпечення вакцинами проти гепатиту В. Цими вакцинами Україна забезпечена лише на 60%.
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