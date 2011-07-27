2000 дітей-сиріт знайшли своїх батьків

www.sirotstvy.net - за півтора року цей Всеукраїнський портал національного усиновлення став містком для 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в повноцінну сім`ю, до мами й тата.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", це відповідає філософії фонду - робити все можливе, щоб дитина жила в сім`ї, як єдиній правильній формі виховання.

Портал орієнтований на українські родини, які бажають усиновити дитину. Усього в Україні близько 100 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 27 тисяч підлягають усиновленню. При цьому система побудована так, що дитині дуже важко, практично нереально потрапити в сім`ю. За роки незалежності на тлі зменшення загальної кількості дітей щорічно показник кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування залишається стабільно високим.

На сьогоднішній день на порталі розміщено інформацію про 10 тис. дітей, що підлягають усиновленню в Україну. Ця інформація постійно оновлюється і розширюється завдяки партнеру проекту ВГО «Магнолія» та Державному департаменту з питань усиновлення та захисту прав дітей. В особистому розділі кожної дитини можна переглянути її фотографію та відео, дізнатися, чи є у неї брати і сестри, отримати інформацію про вік. Також користувачі порталу мають можливість отримати он-лайн консультацію фахівців: психолога, юриста, соцпрацівника, обговорити цікаві для них питання на форумі, скористатися бібліотекою книг, документів і нормативних актів з питань усиновлення.

2000 усиновлених дітей - це 25 розформованих дитячих будинків. І фонд дякує за допомогу ФК «Шахтар», Службі у справах дітей, телеканалам Інтер, ЗАТ «СК» «Авліта», СТБ, ТРК «Україна», ТОНІС, регіональним каналам ТРК «Київ» і 1-ому Муніципальному каналу (м. Донецьк), Інтернет-порталу www.uaua.info, інформагентству УНІАН, сайту КИД. Партнером друкованої версії проекту є газета «Сегодня», яка розміщує на сторінках свого видання інформацію про дітей, а також корисну інформацію й контакти для потенційних усиновителів.

Ви можете приєднатися до кампанії і розмістити відео, присвячене темі усиновлення, на своїх каналах, інформаційних порталах, в блогах і соціальних мережах: http://www.youtube.com/shakhtartv # p/u/0/sQYTEG8VNUI - http:// edisk.ukr.net / (логін: fcshakhtardonetsk; пароль: syrotstvu-net).