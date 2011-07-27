Хворих з ВІЛ повністю забезпечать ліками у 2012 році

Міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО розраховує, що в 2012 році Україна буде повністю забезпечена антиретровірусними препаратами для лікування ВІЛ-інфікованих громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

При цьому міністр сказав, що на сьогодні таких препаратів в Україні залишилося до листопада 2011 року. “До листопада у нас повна забезпеченість препаратами”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

Він зазначив, що проблема браку препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД полягає в тому, що ці препарати необхідні для 33 тис. чоловік, які перебувають на обліку, а кошти виділені тільки на 25 тис. чоловік. “Ми сподіваємося, що Кабмін і Рада нас підтримають, і ми наступного року вийдемо на повне забезпечення пацієнтів необхідним ретровірусним лікуванням”, - сказав О.АНІЩЕНКО.