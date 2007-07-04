Санаторій для дітей з психоневрологічними захворюваннями отримав комп’ютери

Три нові комп’ютери отримала Джанкойська школа-інтернат для дітей-сиріт з психоневрологічними захворюваннями від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Як повідомили УНІАН у Фонді, відповідний сертифікат на придбання комп’ютерів на загальну суму близько 9 тис. грн. передала голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО директору школи-інтернату Вікторії НОВІКОВІЙ під час зустрічі з вихованцями дитячого закладу.

Вручення сертифікату відбулося під час відвідування К.ЮЩЕНКО разом з іншими представниками фонду «Україна 3000» дитячого санаторію «Дружба» в Євпаторії, де наразі перебуває на відпочинку 181 дитина Джанкойської школи-інтернату.

Також гості оглянули приміщення санаторію, поспілкувалися з його керівництвом та пацієнтами.

Дитячий санаторій «Дружба» працює цілорічно і приймає дітей з дерматологічними, ендокринологічними, серцево-судинними захворюваннями, розладами опорно-рухового апарату та органів дихання, респіраторними алергозами, а також захворюваннями нервової системи, крові. 2002 року санаторій «Дружба» став лауреатом номінації «Кращий дитячий санаторій» конкурсу «Кримська перлина».

К.ЮЩЕНКО та представники Фонду «Україна 3000» перебувають в Євпаторії з одноденною робочою поїздкою. Раніше вони відвідали лікувально-реабілітаційні заклади Євпаторії.