В Бахчисараї відкрито центр надання допомоги новонародженим «Колиски надії»

Центр надання допомоги новонародженим «Колиски надії» відкрився в Бахчисараї (Крим). Раніше подібні центри були відкриті Фондом Віктора Пінчука у ряді міст України.

Як повідомили УНІАН у Фонді, для надання своєчасної медичної допомоги новонародженим в бахчисарайському центрі «Колиски надії» Фонд В.ПІНЧУКА придбав інкубатор закритого типу для дітей з критичною вагою при народженні і повний комплект медичного устаткування для реанімаційного місця (апарат штучної вентиляції легенів, лампу фототерапії, інфузійний насос, пульсоксиметр, електронні ваги, багатофункціональну стійку, монітор тиску, фетальный монітор, аспіратор і реанімаційний набір для новонароджених).

За інформацією Фонду, в столиці Криму - Сімферополі - знаходитиметься спеціальний реанімобіль, який зможе доставляти новонароджених, що потребують надання екстреної допомоги, з інших районів автономії.

«В ході реалізації загальнонаціонального проекту зі створення мережі Центрів надання допомоги новонародженим «Колиски надії» Фонд Віктора Пінчука ставить перед собою дві основні мети: зниження рівня дитячої смертності в країні і поліпшення якості життя врятованих дітей; а також допомога державі в переході на міжнародні стандарти реєстрації новонароджених», - відзначають у Фонді.

За час існування програми «Колиски надії» Фонд Пінчука відкрив центри надання допомоги новонародженим в Чернігові, Володимирці, Полтаві, Дніпропетровську, Києві, Овручі й Чернівцях. У 2006 році Фонд виділив на ці цілі 500 тис. доларів США.

У 2007 році Фонд Пінчука планує відкрити нові центри в Одесі, Ізмаїлі, Сімферополі, Донецьку. Для цих цілей в 2007 році Фонд виділив 1,9 млн. доларів США.