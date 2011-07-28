В Україні достатньо препаратів для лікування туберкульозу

В Україні немає підстав для переривання лікування хворих на туберкульоз.

Про це заявив під час прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я України Олександр ТОЛСТАНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За його словами, на сьогодні регіони України мають залишки протитуберкульозних препаратів на період від 5 до 17 місяців. Зокрема, щодо протитуберкульозних препаратів І ряду, то нині в різних регіонах по різних групах препаратів наявні залишки, яких вистачить на період 5-17 місяців, а залишків протитуберкульозних препаратів ІІ ряду - на період 2-9 місяців, сказав О.ТОЛСТАНОВ.

Він зазначив, що нині триває перерозподіл протитуберкульозних препаратів у регіонах. Цей процес здійснюється для того, щоб запобігти ситуації, коли в одних регіонах виникає нестача препаратів, а в інших регіонах існують залишки препаратів, що можуть бути не використані, пояснив заступник міністра. Наразі ж МОЗ України працює над переглядом номенклатури протитуберкульозних препаратів та проведенням конкурсних торгів, додав він.

Також заступник глави МОЗ підкреслив, що для забезпечення хворих на туберкульоз в Україні ліками та діагностикою залучаються ще й кошти Глобального фонду. Зокрема, 25 лютого 2010 р. Україна отримала позитивне рішення від Глобального фонду на отримання Гранту на загальну суму 103,5 млн. дол. по компоненту «туберкульоз». «Завдяки поєднанню державного фінансування та коштів Глобального фонду ми зможемо, нарешті, забезпечити хворих як ліками, так і спрямувати сили на розвиток сучасної мережі з лабораторної діагностики туберкульозу, підвищити якість медичних послуг щодо діагностики та лікування для уразливих груп населення, діагностику та лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз і поєднанні з ВІЛ-інфекцією», - сказав О.ТОЛСТАНОВ.

Він наголосив, що сьогодні найбільшу проблему для України становить мультирезистентний туберкульоз, причини якого виходять за межі медичного забезпечення хворих. Найбільш поширеними причинами є внутрішньо-лікарняне перехресне зараження хворих, які тривалий час перебувають у стаціонарах, та відсутність прихильності до лікування, коли самі хворі необгрунтовано переривають лікування до завершення курсу, призначеного лікарем, зазначив О.ТОЛСТАНОВ. «У подоланні такої соціально небезпечної хвороби, як туберкульоз, нам потрібна допомога громадських організацій. Тільки медики проблему подолати не можуть, тому тут повинні поєднуватись спільні зусилля держави і громадськості», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня представники фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» та Міжнародної журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів» заявили про загрозу розповсюдження в Україні мультирезистентного туберкульозу через нестачу протитуберкульозних ліків.

Голова правління фундації "Громадський рух "Українці проти туберкульозу" Віталій РУДЕНКО стверджує, зокрема, що Міністерство охорони здоров’я за півроку не придбало жодної упаковки протитуберкульозних препаратів.

«На сьогодні реальна потреба закупівлі протитуберкульозних ліків складає близько 170 мільйонів гривень без урахувань витрат на вакцини. Тендери по державним закупівлям розпочалися лише 17 травня і тривали до 14 липня. За цей період було оголошено 240 тендерів на закупівлю ліків, з них відмінено 121, перенесено на невизначений термін більш як 50. Загальний обсяг централізованих державних закупівель лікарських препаратів і вакцин складає півтора мільярда гривень з урахуванням регіональних закупівель – ця сума підтягується до 3,5 мільярда гривень», - наголосив В.РУДЕНКО.

В.РУДЕНКО наголосив, що, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, у кожній країні має бути річний запас протитуберкульозних препаратів, а в Україні «за всі роки незалежності не було навіть і піврічного запасу всіх необхідних препаратів».