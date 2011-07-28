В Україні знеструмлено 256 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 256 населених пунктів у п’яти областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області без світла залишились 111 населених пунктів, у Полтавській – 66, у Чернігівській – 60, у Житомирській – 17, у Черкаській – 2 населених пункти.