В Україні хочуть скасувати відповідальність за самогоноваріння

Народний депутат від Партії регіонів Олег НАДОША пропонує скасувати відповідальність за самогоноваріння.

Про це йдеться у зареєстрованому ним 27 липня законопроекті «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Проектом закону запропоновано вилучити статтю 176 із Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає накладення штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їхнього вироблення.