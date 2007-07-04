МОЗ надаватиме кваліфіковану медичну допомогу сільському населенню

У липні розпочнеться всеукраїнська акція Міністерства охорони здоров’я «Від первинної ланки – до здорової нації» з надання кваліфікованої медичної допомоги сільському населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я Валерій БІДНИЙ. За його словами, акція триватиме до кінця 2007 року.

Він наголосив, що акція спрямована на забезпечення насамперед сільських жителів медичною допомогою, яка складатиметься з трьох рівнів.

На першому рівні проводитиметься профілактичний медичний огляд, а на вторинному і третинному рівнях відбуватиметься консультування хворих та при потребі - диспансеризація у відповідні лікувальні заклади.

В.БІДНИЙ зауважив, що на первинному рівні огляд здійснюватимуть фельдшери фельдшерсько-акушерських пунктів, сімейні лікарі, дільничні терапевти і педіатри, які надаватимуть профілактичні консультації чи скеровуватимуть пацієнтів для більш складних обстежень.

Як наголосив В.БІДНИЙ, у населені пункти, де немає закладів охорони здоров’я або вони не укомплектовані кадрами, виїдуть бригади лікарів загальної практики, стоматологи та акушери-гінекологи з центральних районних лікарень.

За його словами, на вторинному рівні 28 пересувних лабораторій і діагностичних бригад у складі районних і міських спеціалістів проводитимуть обстеження і консультації хворих.

На третинному рівні, повідомив В.БІДНИЙ, працюватимуть провідні вчені Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України, головні позаштатні спеціалісти МОЗ, завідувачі кафедр медичних вузів, фахівці спеціалізованих лікарень.

За словами заступника міністра, у рамках програми сформовано 6 консультативних бригад з хірургії, педіатрії, кардіології, онкології, гінекології, неврології, стоматології, психіатрії, дерматовенерології, ендокринології, пульмонології.

Як сказав В.БІДНИЙ, окрім цього, у регіонах для надання висококваліфікованої допомоги працюватимуть 9 діагностичних бригад фахівців-рентгенологів, укомплектованих пересувними лікувально-діагностичними комплексами.

Він підкреслив, що в ході акції буде здійснено значний обсяг діагностичних досліджень – флюорографічних, лабораторних, ультразвукову діагностику (УЗД), ЕКГ.

В.БІДНИЙ наголосив, що «ця акція має неполітичний, непопулістичний характер».

Він повідомив, що акцією буде охоплено усі регіони України. На сьогодні розроблено графік роботи консультативних і діагностичних бригад по областях України та АРК.

В.БІДНИЙ спрогнозував, що під час цієї акції може бути виявлено близько 30% патологій.