Янукович підписав закон щодо порядку проведення реформи у трьох областях України та в Києві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 7 липня.

Законом визначено організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.

Зокрема, врегульовується питання надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної та екстреної медичної допомоги та фінансово-економічного забезпечення функціонування системи охорони здоров’я та оплати праці медичних працівників у пілотних регіонах.

Визначено, що метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я є впровадження і відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України.

Законом встановлено, що пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості; впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах та їхнього фінансового забезпечення тощо.

Згідно із законом, учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я незалежно від виду і типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів.