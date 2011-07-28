Укрзалізниця витратить на благодійність 3,6 млн. грн

Укрзалізниця витратить на благодійність 3,6 мільйона гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

У 2011 році Укрзалізниця продовжує благодійну акцію з безкоштовного перевезення дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківської опіки; дітей-інвалідів усіх категорій; дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, що загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей загиблих шахтарів. До цього переліку додали дітей загиблих залізничників.

Також Укрзалізниця продовжила акцію з безкоштовного надання в поїздах постільної білизни і чаю інвалідам та учасникам війни, у тому числі Великої Вітчизняної, учасникам бойових дій.

Всього в 2011 році на благодійництво заплановано витрати 3,6 млн. грн. Зокрема, на безкоштовний проїзд дітей понад 2,5 млн. грн. та на надання постільної білизни і чаю інвалідам та учасникам війни, у тому числі Великої Вітчизняної, учасникам бойових дій близько 1,1 млн. грн.