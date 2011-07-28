Завтра на заході України очікуються дощі, грози

Завтра вдень у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих місцях град та шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями сильні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів до 25°, вдень 24-29°, на півдні та сході 30-35°.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 23-26°, в Азовському морі 27-29°; у Дніпрі біля Києва 24°.

29-31 липня у Криму, Приазов`ї, Миколаївській та у більшості районів Дніпропетровської, Луганської, Харківської і Одеської областей оголошена надзвичайна пожежна небезпека.