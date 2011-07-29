У Тернополі відбулося онлайн-обговорення проблем гепатитів

У Тернополі пройшов перший всеукраїнський баркемп, присвячений боротьбі з гепатитом В або С.

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор акції, керівник проекту «Підтримка Громадської ініціативи профілактики і вилікувань від гепатитів «FAQ Гепатит»» Володимир ХАНАС, під час заходу провідні блогери, журналісти, громадські активісти та медики зі всієї України розглянули нову модель використання соціальних медіа для розповсюдження інформації та консультування українців хворих на гепатит. Також учасники спілкування провели благодійний аукціон, кошти з якого надійдуть на лікування хворих гепатитом С. На нього були виставлені художні роботи дітей, які брали участь в конкурсі «Зупинимо гепатит С», що проводився в Тернополі вподовж 2 місяців.

Окрім цього волонтери розпочали збір підписів під листом до МОЗ про необхідність прискорення розробки і прийняття Національної програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів. Власне під час баркемпу були обговорені доробки та напрацювання в цій сфері, серед яких перша бакалаврська робота на тему «Соціальний проект «Гепатит поруч»».

Довідка УНІАН. Баркемп - мержа конференцій, яка створюється її учасниками. Конференції відкриті для всіх, відбуваються у форматі доповідей, презентацій, обговорень.

Назва «Баркемп» пішла від заходу, який організував Тім О’Рейли у Каліфорнії в серпні 2005 року, участь в цих обговореннях взяли понад 200 осіб.

В Україні перший баркемп відбувся у серпні 2007 року.