Церква знайшла альтернативу забороненому відспівуванню самогубців

Синод Руської православної церкви, який відбувся днями в Києві, знайшов альтернативу забороненому відспівуванню самогубців. Він ухвалив схвалити «Чин молитовної утіхи» для родичів людей, які за своєю волею пішли з життя, пише газета «Сегодня».

«Цей чин може бути здійснений багато разів, як здійснюються панахиди, — всякий раз, коли родичі особи, яка закінчила життя самогубством, звертатимуться до священика за утіхою в горі, що спіткало їх», - йдеться в ухвалі Синоду.

Також у РПЦ нагадують священикам здійснювати заочне відспівування тих осіб, які наклали на себе руки в стані психічного розладу. «Самогубців заборонено відспівувати в церкві й ховати на кладовищах. Проте іноді буває незрозуміло - покінчила життя самогубством людина або з нею покінчили. Приміром, як із Кірпою. Але душа не може чекати, поки правоохоронні органи знайдуть істину», - підтримує рішення Синоду голова прес-служби Української православної церкви Московського патріархату Василь АНІСІМОВ.