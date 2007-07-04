Київських школярів перевірятимуть на СНІД

Учні старших класів шкіл Києва повинні проходити обов`язкову перевірку на Віл-інфекцію і СНІД. Про це сьогодні на нараді в мерії заявила заступник глави міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

"Варто, щоб діти старших класів здавали аналізи на СНІД", - сказала вона, повідомляє "Новый Регион".

Згідно з офіційною статистикою, зараз в Києві нараховується більше 4600 ВІЛ-інфікованих молодих людей, а в спеціалізованих центрах знаходяться на спостереженні 425 дітей, із цієї кількості діагноз підтверджений у 122 дітей. 13 з них навчаються в загальноосвітніх школах, 39 ходять в дитячий садок, ще 60 знаходяться в центрах спеціалізованої допомоги для ВІЛ-інфікованих.

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