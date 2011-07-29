Порушено 66 кримінальних справ щодо злочинів в охороні здоров'я

У першому півріччі в Україні за результатами перевірок додержання законів щодо охорони здоров`я прокурорами порушено 66 кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, проведеними у поточному році прокурорськими перевірками виявлено численні факти порушень конституційних прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги у медичних установах державної та комунальної форми власності, неефективного використання бюджетних коштів та майна у цій сфері, вимагання лікарями від пацієнтів коштів за лікування тощо.

Підпорядкованими прокурорами у першому півріччі за результатами перевірок додержання законів щодо охорони здоров`я порушено 66 кримінальних справ, з яких 41 направлено до суду, внесено понад 2 тис. документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 1,5 тис. посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також 466 органів контролю.

Міністерством охорони здоров’я України на виконання протесту заступника генерального прокурора скасовано незаконні положення наказу МОЗ, якими контролювати використання у регіонах препаратів для замісної підтримуючої терапії доручалося Українському медичному моніторинговому центру з алкоголю та наркотиків, що не уповноважений здійснювати такий контроль.

Кримінальні справи стосовно медичних працівників за фактами вимагання ними коштів за надання медичної допомоги інвалідам порушувалися прокурорами у Кіровоградській, Одеській та інших областях. Зокрема, перевіркою у м. Кіровограді виявлено факт складення посадовими особами обласної лікарні фіктивних дефектних актів та внесення завідомо неправдивих даних у договори щодо проведення ремонту дороговартісного високотехнологічного медичного обладнання на суму 124 тис. грн. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

За протестами прокуратури Сумської області управлінням охорони здоров`я облдержадміністрації скасовані 5 незаконних рішень про визначення пов`язаних осіб переможцями торгів на харчування у лікарнях на загальну суму майже 1 млн. грн.

За втручанням прокурорів усунуто низку порушень вимог законодавства щодо безоплатності надання медичної допомоги, поновлено гарантовані права громадян, що потребують соціального захисту на медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування за рахунок держави та фондів соціального страхування.