Працівники птахофабрики отруїлися яйцями

Працівники ЗАТ “Птахофабрика Миронівська”, що знаходиться в Канівському районі Черкаської області, отруїлися яйцями, непридатними для інкубації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного департаменту ветеринарної медицини України, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, за офіційною інформацією Головного державного санітарного лікаря області В.САМОТУГИ, захворювання виникло внаслідок порушення технології приготування їжі. Під час санітарно-епідеміологічного обстеження їдальні встановлено, що для приготування страв використовувалися інкубаційні яйця виробництва СГ ТОВ “Старинська птахофабрика” (Бориспільський р-н Київської обл.), які були визнані непридатними для інкубації. Експлуатація їдальні тимчасово припинена.

На офіційному сайті компанії «Миронівський хлібопродукт» повідомляється, що сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старинська птахофабрика» - одна з двох птахофабрик групи підприємств «Миронівський хлібопродукт», які спеціалізуються на виробництві інкубаційного яйця і вирощуванні батьківського поголів`я курей-бройлерів.

Як повідомляє ветдепартамент, з 28 червня по 3 липня з діагнозом «сальмонельоз» було госпіталізовано 85 чоловік, які обідали 27 червня в їдальні підприємства «Птахофабрика Миронівська» ВАТ «Миронівський хлібопродукт».

Також була виділена сальмонела із змивів столів, з ножів кухонних і посуду з-під омлету на кухні їдальні, в якій був приготований обід.

Повідомляється, що стан хворих поліпшується, тяжкохворих на сьогодні немає.

На даний момент УНІАН не вдалося одержати коментар компанії «Миронівський хлібопродукт» щодо результатів досліджень.

Учора, 3 липня, керівник прес-служби компанії Аліна КОРНІЄЦЬ у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомила, що «Миронівський хлібопродукт» виробляє тільки інкубаційні яйця для вирощування курчат. «Підприємство не виробляє товарне яйце і купує цю продукцію в інших підприємств», - зазначила вона. Крім того, вона повідомила, що компанія «Миронівський хлібопродукт» пред`явить претензії до постачальників яєць, якщо їхня провина в отруєнні працівників птахофабрики в м. Каневі буде доведена.