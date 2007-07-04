У Кременчуці судитимуть членів медкомісії

Прокуратура Полтавської області передала до суду кримінальну справу, порушену за фактом завдання службовими особами медико-соціальної експертної комісії № 2 міста Кременчука матеріальних збитків на суму 2,5 млн. грн. Управлінню Пенсійного фонду України в області.

Про це УНІАН повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Полтавської області Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, прокуратурою Полтавської області завершено розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами розкрадання чужого майна шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, виготовлення та використання підроблених документів та службової недбалості службовими особами МСЕК № 2 Кременчука.

Працівники зазначеної медико-соціальної експертної комісії з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою протягом 1998-2006 років на прохання громадян за грошову винагороду в гривнях та доларах США незаконно виготовили більш як 390 фіктивних витягів із актів огляду людей та довідок про призначення груп інвалідності. Громадяни, не проходячи комісію і не маючи права на пенсію по інвалідності, надавали підроблені документи до Управлінь Пенсійних фондів України в Автозаводському, Крюківському районах м. Кременчука, м. Комсомольська, Кременчуцького, Семенівського та Козелецького районів Полтавської області, за якими їм незаконно призначалась, нараховувалась та виплачувалась пенсія по інвалідності.

В результаті Управлінню Пенсійного фонду України в Полтавській області було завдано матеріальних збитків на суму 2,5 млн. грн., з яких понад 1 млн. грн. відшкодовано під час слідства, ця робота продовжується.

Нині зазначена кримінальна справа направлена до Автозаводського районного суду м.Кременчука для розгляду по суті. До кримінальної відповідальності у справі притягнуто 6 осіб.