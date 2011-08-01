Зарплата медиків буде підвищуватися - Азаров

Уряд розробляє механізм для підвищення зарплат лікарям і медичному персоналу.

Про це, як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, сказавпрем`єр-міністр України Микола Азаров у ході відвідування міської лікарні №1 ім. М.І.Пирогова у Севастополі.

"Зарплата медикам буде підвищуватися. Медики, наприклад, скаржаться, що вони відстали від педагогів, яким передбачено цілий ряд надбавок. Зараз будемо думати, як усунути цю диспропорцію", - зазначив глава уряду.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд переніс терміни підвищення заробітної плати у бюджетній сфері з 1 жовтня нинішнього року на 1 вересня. "Ми постараємося до кінця року прийняти декілька рішень, які дозволять підняти рівень заробітної плати", - підкреслив прем`єр-міністр.