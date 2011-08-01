Уряд розробляє механізм для підвищення зарплат лікарям і медичному персоналу
Азаров: Зарплата медикам буде підвищуватися. Медики, наприклад, скаржаться, що вони відстали від педагогів, яким передбачено цілий ряд надбавок. Зараз будемо думати, як усунути цю диспропорцію...
Уряд розробляє механізм для підвищення зарплат лікарям і медичному персоналу.
Про це, як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, сказавпрем`єр-міністр України Микола Азаров у ході відвідування міської лікарні №1 ім. М.І.Пирогова у Севастополі.
"Зарплата медикам буде підвищуватися. Медики, наприклад, скаржаться, що вони відстали від педагогів, яким передбачено цілий ряд надбавок. Зараз будемо думати, як усунути цю диспропорцію", - зазначив глава уряду.
М.АЗАРОВ нагадав, що уряд переніс терміни підвищення заробітної плати у бюджетній сфері з 1 жовтня нинішнього року на 1 вересня. "Ми постараємося до кінця року прийняти декілька рішень, які дозволять підняти рівень заробітної плати", - підкреслив прем`єр-міністр.