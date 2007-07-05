Для ВІЛ-інфікованих дітей відкриють два центри

У місті Києві запропоновано відкрити два центри для ВІЛ-інфікованих дітей (загальною кількістю більше 200) на Лівому та Правому березі за рахунок субвенцій з державного бюджету. Кошти в розмірі 1 мільйон 400 тисяч грн. уже знаходяться на рахунку Київської міської адміністрації, зазначає начальник Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Валерій Танцюра.

Більшість таких дітей не має змоги навчатися і живе або в притулках, або в малозабезпечених сім’ях. У нових центрах вони зможуть отримувати дошкільну та навіть спеціальну освіту. Загалом зараз у місті налічується близько шести тисяч шестисот інфікованих молодих людей, і ця цифра постійно зростає, повідомляє, "Радіо Київ"