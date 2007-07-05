Служба швидкої допомоги змінює номер

Міністерство з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи планує до 2012 року ввести по всій Україні єдиний номер служби допомоги "112". Про це повідомив міністр із надзвичайних ситуаціях Нестір Шуфрич.

"У Харкові ця служба себе виправдала. Ми одержали позитивні оцінки з боку тих, хто нею вже користується", - повідомив Шуфрич. За його словами, зараз така система упроваджується в Львові і буде також у Луганську.

"Ми плануємо до 2011, максимум до 2012 року втілити цю систему по всій Україні", - відзначив міністр. Пілотний проект "112" вже був успішно введений у Харкові в грудні 2005 року, повідомляють Українські новини.