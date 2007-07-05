Телеведучого Валдіса Пельша госпіталізували у важкому стані

Телеведучий Валдіс Пельш госпіталізований у важкому стані. Як повідомляє "Комсомольська правда", у нього діагностовані проблеми з підшлунковою залозою і дистрофія печінки.

Пельшу, можливо, буде зроблена операція. Причинами загострення могли стати як неправильне харчування, так і недавня травма Пельша в одному з боксерських поєдинків на телешоу "Король рингу".

Эхо Москвы