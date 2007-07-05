Міноборони планує збільшити кількість мобільних госпіталів

Міністерство оборони України до кінця року планує збільшити кількість мобільних госпіталів з трьох до п’яти. Про це міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, «це вже третій мобільний госпіталь, який розгорнутий у ЗСУ: перший був розгорнутий у Вінниці, другий – у Львові, третій – тут, в Одесі». А.ГРИЦЕНКО додав, що до кінця року буде розгорнуто ще два мобільні госпіталі - в Харкові та Севастополі.

Міністр повідомив, що ці мобільні госпіталі забезпечать українську армію високим рівнем мобільності на випадок ведення бойових дій або надзвичайних ситуацій.

За словами А.ГРИЦЕНКА, створення таких госпіталів є здобутком для всієї країни, оскільки вони оснащені апаратурою, яка дозволяє виявляти збудники небезпечних хвороб, своєчасно і швидше, ніж це було раніше, визначати найбільш ефективні ліки, і тим самим рятувати життя людей – цивільних і військових.

Міністр також повідомив, що в цьому році ще будуть здійснені раптові перевірки цих госпіталів, щоб перевірити їх готовність до виконання завдань.

«Це планова робота, яка жодним чином не пов’язана з виборами», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ зазначив, що ці госпіталі оснащені сучасною апаратурою і в змозі виконувати поставлені завдання. «Я впевнений, що це наша спільна справа, бо у випадку надзвичайних ситуацій або бойових дій цивільні медики будуть співпрацювати з військовими», - сказав Ю.ГАЙДАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Одесі. В Одеському гарнізоні міністр ознайомиться з практичною фазою збору керівного складу Військово-медичних клінічних центрів Департаменту охорони здоров’я Міноборони, а також візьме участь у церемонії відкриття Військово-медичного клінічного центру Південного регіону та вручить медичним працівникам цього Центру реанімаційний автомобіль.