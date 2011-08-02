Азарову стало соромно за стан лікарень

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що йому соромно за стан лікарень, в яких лікуються гірники, які постраждали в результаті аварій на шахтах в Луганській і Донецькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час поїздки до Вінницької області.

«Я ось в неділю був у Макіївці, провідував постраждалих унаслідок аварії, зайшов до лікарні - і мені соромно. Мені, прем`єр-міністру, соромно, що постраждалі перебувають в таких умовах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня сталися аварії на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області і на шахті "Суходільська-Східна" в Суходільську Луганської області.

В результаті аварії на макіївській шахті загинули 11 гірників, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

Кількість загиблих унаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" Луганській області становила 26 чоловік, ще двоє постраждали.