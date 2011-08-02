В Україні на два місяці можуть зникнути презервативи

Кабінет міністрів України своєю постановою відучора виключив презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ. Це може призвести до того, що найдоступніший засіб захисту від СНІДу подорожчає на 20-25 відсотків.

Про це повідомляє Фонд Олени ПІНЧУК «АНТИСНІД».

За інформацією фонду, постачальники презервативів, найімовірніше, будуть змушені на 1-2 місяці прибрати їх з полиць аптек і магазинів для переоцінки і нанесення нового маркірування.

Як наголошують у фонді «АНТИСНІД», «це відбудеться саме у період літніх відпусток – у розпал сезону курортних романів і ризикованої сексуальної поведінки. Літні місяці в Україні – це традиційний пік споживання презервативів. У цей період на Крим і в південні області нашої країни припадає до 25 відсотків річного обсягу продажу контрацептивів».

За інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІД країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІД живе близько 350 тисяч осіб (1,3% населення країни віком 15-49 років). На сьогодні наша країна – перша в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ. За даними Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (www.stop-aids.gov.ua), у 2011 році щодня 58 осам підтверджували діагноз ВІЛ-інфекція (10 з них – це діти до 14 років). Від СНІДу в нашій країні щодня вмирають 9 осіб.

Окрім сексуально активної молоді, яка понад усе уразлива і потребує захисту від ВІЛ/СНІДу, від нововведень можуть постраждати також і молоді сім`ї з малолітніми дітьми – з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключені, наприклад, дитячі пелюшки і підгузки, різні види сосок і аналогічні товари для дітей, ваги – у тому числі і для зважування немовлят. Окрім того, до нового списку не увійшли й інші позиції, які зачіпають інтереси сотень тисяч людей – наприклад, медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени ПІНЧУК «АНТИСНІД».