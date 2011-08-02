Українці "проїдають" 90% своїх доходів

Українці "проїдають" свої доходи - в прямому та переносному сенсі. За підсумками 2010 року, середній українець витрачає на споживання 90% своїх доходів.

Згідно із даними Державної служби статистики, на кінець 2010 року понад половину (51,6%) доходів українців "поглинала" їжа. Це є найвищим показником у Європі. Утім, 10 років тому мешканці України, яку традиційно називали "житницею Європи", витрачали на харчі ще більше - понад 60% своїх доходів.

Це відбувається, радше, через високі ціни на харчі та низькі доходи, ніж через те, що українці їдять більше за інших європейців.

При цьому згідно із прийнятою у Європі класифікацією, до заможних верств населення можна віднести лише осіб, які витрачають на харчі менше 20% своїх доходів. Наприклад, британці витрачають на їжу до 8,5% своїх доходів, німці - майже 10%, росіяни - майже третину.

Наступною найбільшою статтею витрат українців є оплата комунальних послуг. На це витрачається кожна десята гривня доходів.

Водночас, пояснюючи потребу у підвищенні комунальних тарифів, українські урядовці зазвичай послуговуються аргументом про те, що вартість комунальних послуг в Україні - одна із найнижчих у Європі. За даними тої ж таки Державної служби статистики, середня зарплата українця нині складає 2494 гривні.

На початок липня поточного року заборгованість населення за комунальні послуги становила 10,7 мільярдів гривень. При цьому найбільшу заборгованість мають Донецька та Дніпропетровська області, а також Київ.

Водночас, за іншими офіційними даними, рівень розрахунків населення за комунальні послуги часто навіть перевищує 100%, тобто, більшість не тільки вчасно розраховується за комірне, але й повертає борги.

В уряді пояснюють цей феномен тим, що, мовляв, над українцями "висить" борг попередніх років, але при цьому, за офіційною статистикою, середній термін боргу за комунальні послуги не перевищує трьох місяців.

www.bbc.co.uk