У Києві пропала 9-річна дівчинка (фото)

Дев`ятирічна Інна Лук`янович з Дніпродзержинська гостювала в Києві у бабусі з дідусем з середини червня. У неділю, 31 липня, між 17.30 і 18.00 вона вийшла з дому на вулиці Червоній, 32, попрямувавши на Солом`янський ринок. На жаль, до цих пір про її долю рідним нічого не відомо. У столиці з ровесниками вона не спілкувалася.

На вигляд Інні 9-10 років, зріст 130-135 сантиметрів, повненька, волосся темно-русяве довжиною до колін, зібрані у хвіст, обличчя овальне, очі світлі, ніс невеликий. Була одягнена в блакитну сукню з бірюзою і візерунком в області грудей, взута в рожеві тапочки. При собі мала близько 120 гривень.

Громадян, які володіють інформацією, що може посприяти у пошуках дівчинки, правоохоронці просять зв`язатися з Солом`янським райуправлінням міліції Києва за телефонами 0 (44) 275-33-00, 245-78-09 або 102.

fakty.ua